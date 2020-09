Innovazione, Banca Popolare di Puglia e Basilicata punta su Connecta

essere il primo portafoglio digitale a portata di smartphone, disponibile sempre, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Offre una visione ordinata e completa di tutte le proprie finanze, consente di tenere sotto controllo saldi, spese e movimenti, effettuare pagamenti da qualsiasi conto, verificare le uscite per ogni categoria e impostare i limiti di spesa grazie a un'evoluta piattaforma di Personal Financial Management. Il Financial Coach dà suggerimenti personalizzati sulla base delle abitudini di spesa o delle esigenze finanziarie; di estrema utilità l'assistente virtuale "Conny", che consente di dialogare con l'App facilmente in mobilità, lo scadenzario, che genera notifiche di remind, utili promemoria per i pagamenti;

essere un ecosistema di opportunità in continua evoluzione, aperto per essere progressivamente arricchito di servizi anche non bancari. Scorrendo le "card" è possibile effettuare pagamenti senza conoscere l'IBAN del destinatario ma solo il numero di cellulare o l'email grazie a Plick, avviare e monitorare la richiesta di un mutuo e, se si è già clienti BPPB, usufruire di altri servizi;

essere gratuita ed aperta a tutti: è scaricabile gratuitamente dagli Store Apple e Google Play e non sono previsti costi aggiuntivi per i servizi sopra elencati, ad eccezione di quelli già contrattualizzati con le rispettive banche di riferimento.

BPPB Connecta diventa "Connecta Open": grazie all'attività di integrazione svolta con CBI Globe (innovativa soluzione internazionale che semplifica il collegamento tra i Prestatori di Servizi di Pagamento europei) cresce ad oltre 40 il numero degli istituti di credito da cui è possibile aggregare i conti correnti ed effettuare pagamenti in maniera semplice e sicura.Perché Connecta Open? Abbiamo fatto nostro l'aforisma del famoso architetto Walter Gropius "La mente è come un ombrello: funziona meglio quando è aperta!". Il naming è stato quindi modificato per sottolineare che l'App è aperta, gratuitamente, non solo ai clienti BPPB, ma a tutti quegli utenti multibanca che desiderano avere un unico punto di accesso per i propri conti correnti presso i diversi istituti; ma è aperta anche ad includere progressivamente tutte le funzionalità offerte dal mondo dell'Open Banking. Il risultato è un nome tecnologico, moderno, in linea con le caratteristiche dell'App e di BPPB. Qualità esaltate anche dalla nuova campagna istituzionale 2020 "Connessi. A Te.", che mira ad evidenziare la connessione intesa non solo in senso tecnologico ma anche relazionale con il Cliente.Diventano così pienamente tangibili tutti i vantaggi che Connecta Open offre:Connecta Open lo scorso 25 giugno ha ottenuto il prestigioso riconoscimento "Premio per l'Innovazione 2020" conferito da ABI, apprezzamento tangibile dell'impegno che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata sta ponendo in essere nel suo percorso di digitalizzazione e di ricerca di nuove soluzioni per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più evoluta.