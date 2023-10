BPPB si tinge di rosa con il mese della prevenzione

La BPPB - Banca popolare di Puglia e Basilicata si tinge nuovamente di rosa celebrando il Mese internazionale della Prevenzione del tumore al seno. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la Banca sostiene la Carovana della Prevenzione, organizzata da Komen Italia– Comitato Regionale Puglia, offrendo esami diagnostici gratuiti di senologia ad alcune clienti-socie e dipendenti della banca al di fuori della fascia di età prevista dallo screening regionale.Oggi la prima giornata e domani la seconda tappa, in via Ottavio Serena, della Carovana della Prevenzione il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. La Carovana della Prevenzione ha svolto 800 "Giornate di Promozione della Salute Femminile" in 17 regioni italiane, offrendo oltre 200.000 prestazioni mediche gratuite in luoghi e realtà dove la prevenzione arriva con molta più difficoltà e dove si ha poco tempo per preoccuparsi di un bene così prezioso come la salute.Le Cliniche Mobili operano con personale sanitario specializzato della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e volontari della Komen Italia, anche affiancati da personale sanitario di istituzioni locali e associazioni non profit che collaborano al progetto."Come Banca del territorio è fondamentale supportare iniziative preziose e di cui condividiamo i valori per questo motivo ci impegniamo a diffondere la cultura della prevenzione, con la precipua convinzione che sia di estrema importanza della vita di tutti e della comunità - dichiara il Presidente. Sentiamo l'importanza di svolgere un ruolo attivo nella comunità locale e contribuire al suo benessere. La tutela della salute femminile ha di fatto importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale"."Novità di quest'anno è la giornata dedicata alle dipendenti della Banca, un ulteriore segno di come la banca stia investendo anche nelle politiche inclusive e di welfare - dichiara, Responsabile Comunicazione BPPB. Ottobre è un mese importante per noi: la BPPB ha aderito a "È cultura da Vivere", la nuova manifestazione promossa da ABI e ACRI che, dal 7 al 14 ottobre 2023, abbraccerà tutta l'Italia per far vivere esperienze uniche e irripetibili. E di cultura della prevenzione del tumore al seno, infatti, si discuterà a Gravina il prossimo 13 ottobre durante una tavola rotonda organizzata con Komen Italia "."Quando l'Associativismo Attivo si incontra e si intreccia con Realtà Territoriali così Importanti, Prestigiose e Sensibili si riesce a fare la differenza verso l'intera collettività. Ottobre si tinge di Rosa grazie a Banca di Puglia e Basilicata dedita ormai da tempo a tenere alta l'attenzione e l'importanza della Prevenzione che deve raggiungere tutti indistintamente, Grazie Banca Puglia e Basilicata per il Vostro esserci accanto. Grazie da parte delle tante Donne che noi rappresentiamo.... Grazie per la vostra Sensibilità che permette a Tanti di poter rientrare in quel Diritto alla Salute che appartiene ad ognuno di noi" dichiara, Presidente Comitato Regionale Puglia di Komen Italia."