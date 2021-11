Incidente tra scooter e auto, ragazzo seriamente ferito

Un ragazzo di 22 anni di Altamura è rimasto seriamente ferito ieri sera in un incidente stradale in via Mura megalitiche, nel tratto fra via Santeramo e via Cassano vecchia. Il giovane era a bordo di uno scooter. Per cause ancora da accertare, verso le ore 22.00 si è verificato uno scontro frontale con un'automobile che sopraggiungeva in direzione opposta. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118.Dopo le cure sul posto, il ferito è stato trasporto all'ospedale "Di Venere" a Bari. La prognosi è riservata.Si spera, considerando la giovane età, che le sue condizioni possano presto migliorare.(notizia in fase di aggiornamento)