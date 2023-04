Incidente sulla Tarantina, furgone ribaltato

Incidente stradale sulla provinciale 27 "La Tarantina", in territorio di Altamura, all'intersezione con la strada comunale esterna "Calcapodda Spota". Coinvolti due veicoli, un'utilitaria e un furgone. Dopo lo scontro il furgone si è ribaltato su un fianco.Da accertare le cause dell'incidente: sulla dinamica procede la Polizia locale.Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 per soccorrere gli occupanti dei due automezzi. Dalle prime informazioni, le loro condizioni non destano preoccupazione.Seguono aggiornamenti