Incidente sulla strada Altamura-Santeramo

Incidente sulla strada provinciale 235 Altamura-Santeramo, a poca distanza dalla località Casal Sabini. Per cause in corso di accertamento, un veicolo ha perso il controllo e si è ribaltato, senza il coinvolgimento di altre auto.Dalle prime informazioni, non ci sarebbero conseguenze serie per le persone.Sul posto la Polizia locale di Altamura.Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale, temporaneamente sospesa in attesa della fine delle operazioni di soccorso e poi di rimozione del mezzo.