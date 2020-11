Incidente sulla statale 96, traffico bloccato

Soccorsi in atto

Per un incidente stradale è bloccata la statale 96, nel tratto Bari-Altamura, a pochi chilometri da Altamura. Dalle prime informazioni è avvenuto uno scontro fra due veicoli, uno dei quali sarebbe un furgone. Sul posto, per i soccorsi, stanno operando i vigili del fuoco. Presenti ambulanze e forze dell'ordine.Il fatto è avvenuto intorno alle 18.Sulla statale 96 si è formata una lunga coda di veicoli provenienti da Bari.(Notizia in fase di aggiornamento)Foto di archivio