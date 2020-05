Incidente sulla statale 96, morto un 16enne

Tragedia sulla strada statale 96, nel tratto limitrofo alla zona industriale. Nell'impatto tra una moto 125 e una Bmw X4, avvenuto per cause ancora da accertare, un giovane motociclista ha perso la vita dopo essere stato sbalzato dal mezzo, rovinando a terra.Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio. E' intervenuto il 118 per il trasporto all'ospedale della Murgia dove, alcune ore dopo, il giovane è morto. La vittima è un 16enne di Altamura.Accertamenti sono in corso da parte della Polizia locale di Altamura. I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione. Si sta verificando la dinamica.Seguiranno aggiornamenti