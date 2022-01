Incidente sulla statale 96, ferito conducente di un furgone

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale sulla strada statale 96, a circa due chilometri da Altamura. Bloccati i veicoli provenienti da Bari: al momento dell'accaduto si è formata una lunga coda di auto e mezzi pesanti fermi. Dalle prime informazioni, nell'incidente è rimasto coinvolto un furgone, finito fuori dalla sede stradale dopo aver perso il controllo.Sul posto intervenuti i soccorritori e la Polizia locale.Dopo i disagi, stando alle ultime notizie, la situazione per il traffico sta per sbloccarsi.(notizia in fase di aggiornamento)