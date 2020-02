Incidente sulla statale "96", due feriti

Due persone sono rimaste ferite ieri sera sulla strada statale 96, nel tratto di Mellitto, a breve distanza dal territorio di Altamura. Coinvolti due autoveicoli. La dinamica è in fase di accertamento.I feriti non sono in pericolo di vita. Uno di essi è stato trasportato all'ospedale della Murgia, l'altro al Policlinico.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Modugno e la Polizia locale di Altamura.