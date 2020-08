Incidente sulla provinciale 27, morto un altamurano

Un'altra vittima della strada ad Altamura. Un uomo di 53 anni è morto stasera in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 27 "La Tarantina" dove, per cause da accertare, è avvenuto uno scontro frontale fra due autovetture.Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia locale, l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Nulla da fare per il 53enne. La sua auto, dopo l'impatto, è uscita di strada.I rilievi sulla dinamica sono stati effettuati dalla Polizia locale.Seguiranno aggiornamenti