Incidente sulla Altamura-Laterza, bilancio è tragico

Si è aggravato ed è diventato tragico il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 41 Altamura Laterza, all'incrocio per Matera e per Murgia Catena. Non ce l'ha fatta un operaio di Santeramo, di 60 anni, che era alla guida di un autocarro di una ditta di movimento terra. L'automezzo si è ribaltato ed è finito fuori strada dopo l'impatto con una Ford guidata da un 24enne di Altamura.Da parte della Polizia locale di Altamura sono in corso accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità dell'incidente che è avvenuto proprio all'intersezione da cui uno dei mezzi coinvolti è uscito inserendosi sulla strada provinciale 41 dove stava transitando l'altro. L'impatto è stato fatale.Il sinistro mortale è avvenuto in territorio di Altamura. Sul posto è arrivata l'eliambulanza del 118 Basilicata soccorso che ha trasportato il 60enne all'ospedale di Matera. Una corsa contro il tempo, in condizioni critiche, ma non c'è stato nulla da fare per salvarlo. L'uomo è deceduto.Il 24enne altamurano è ricoverato all'ospedale della Murgia. E' in condizioni serie ma sarebbe fuori pericolo di vita.Nell'incidente è stato danneggiato l'impianto idrico, successivamente riparato dai tecnici dell'Acquedotto.