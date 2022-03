Incidente stradale negli Stati Uniti, morto giovane medico altamurano

Una triste notizia per la comunità di Altamura. Un giovane medico, Davide Loizzo, è morto in un incidente stradale negli Stati Uniti dove stava frequentando uno stage di perfezionamento. Era al terzo anno della specializzazione in urologia al Policlinico di Bari, allievo del professor Michele Battaglia. La notizia è stata riportata con grande cordoglio e profonda commozione dal professor Tino Gesualdo sui social."Davide un ragazzo dolcissimo, disponibile, bravissimo, studioso. Non ci sono parole per esprimere ai suoi genitori e alla famiglia il mio profondo dispiacere. Vi sono vicino con la preghiera e affetto. Abbiamo perso un professionista eccezionale, sarà difficile colmare il vuoto che ha lasciato in tutti noi. Riposa in pace Davide", sono state le sue parole.Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.