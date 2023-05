Incidente mortale sulla strada Altamura Santeramo

Incidente mortale ad Altamura, sulla strada provinciale 235 per Santeramo, nelle vicinanze della rotonda per Fornello. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra un veicolo e un furgone.Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la Polizia locale. Intervenuta anche l'ambulanza del 118 per soccorrere un ferito.Seguono aggiornamenti