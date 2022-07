Incidente mortale sulla statale 99 Altamura Matera

Una donna di 47 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla strada statale 99 Altamura-Matera, in territorio di Altamura. Stando alle prime informazioni, l'auto su cui viaggiava è uscita di strada. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri veicoli né altre persone.Vani i soccorsi.Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i tecnici dell'Anas.L'incidente è avvenuto intorno alle 18. E' stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Matera, all'altezza del chilometro 2,900 ad Altamura. Temporaneamente il traffico in direzione Matera è stato deviato verso lo svincolo Via Selva, lungo la ss 96 "Barese" km 80,000 per poi rientrare lungo la ss 99 al km 4.(seguono aggiornamenti)