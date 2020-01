Il nuovo Consiglio regionale apre le porte alle scuole

"La visita nella sede del Consiglio regionale è un percorso nel cuore della democrazia, consente di conoscere da vicino il luogo in cui si formano le leggi che riguardano tutti i cittadini pugliesi, di comprendere meglio le funzioni della nostra Assemblea, di osservare come spettatori interessati le attività quotidiane che vengono svolgono tanto dai consiglieri che dal personale". Queste le parole del presidente dell'assemblea regionale Mario Loizzo per presentare il calendario 2020 delle visite al consiglio regionale da parte delle scolaresche pugliesi.Un progetto che piace anche alle scuole se si considera che sono 252 le istanze pervenute dagli Istituti Scolastici, 80 di scuola primaria, 86 di scuola secondaria di I grado e 86 di scuola secondaria di II grado. In relazione ai territori, 92 provengono dalla città Metropolitana di Bari, 32 dalla provincia Bat, 20 dalla Provincia di Brindisi, 40 dalla provincia di Foggia, 43 dalla provincia di Lecce e 25 dalla provincia di Taranto.Parteciperanno pure varie scuole di Altamura.Gli istituti Scolastici che ne hanno fatto richiesta proseguiranno la visita presso le seguenti strutture, con copertura del costo da parte del Consiglio regionale: la Cittadella Mediterranea delle Scienza di Bari, il Planetario di Bari e la "Teca del Mediterraneo", biblioteca del Consiglio regionale. L'avvio delle visite è previsto a partire dalla seconda metà di gennaio per terminare i primi di giugno 2020. Un modo nuovo e probabilmente più efficace per imparare l'educazione civica.