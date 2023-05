Il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida e i Viceministri Valentini e Sisto oggi ad Altamura

Ultimi giorni della campagna elettorale del candidato Sindaco di Altamura Giovanni Moramarco e della sua coalizione. Il Governo Nazionale fa sentire ancora una volta la sua vicinanza e il suo sostegno al candidato Sindaco Moramarco.: è questo il nome dato all'evento organizzato e promosso dal candidato sindaco Giovanni Moramarco e dalla sua coalizione.A partire dalle ore 16:00 presso la sala ricevimenti La Pugliese, ilin compagnia del candidato sindaco di Altamura Giovanni Moramarco incontrerà i cittadini, gli imprenditori agricoli, i consorzi, i distretti, i sindacati, le associazioni di categoria e tutti gli operatori del comparto agroalimentare e dei prodotti dell'eccellenza altamurana. La presenza del ministro Lollobrigida rappresenta una grande opportunità per la città che vanta una tradizione agricola centenaria e per tutto il settore agricolo, e del paniere dei prodotti d'eccellenza per cui Altamura è conosciuta in tutto il mondo.A seguire, dalle ore 17:00, incontro con. Quest'ultimo, in particolare, proporrà il suo contributo sul tema della Legalità, Sicurezza sul Lavoro e nei Territori.Altamura oggi è riconosciuta come Città dell'Imprenditoria a livello nazionale per la capacità di iniziativa dimostrata dai suoi abitanti ed ereditata dalla straordinaria tradizione agro-pastorale che ha segnato la storia della città e del territorio. Il tessuto imprenditoriale è il motore pulsante di Altamura e dell'intera area murgiana: dal pane alla lenticchia, dai mulini alle industrie di servizio, dall'agricoltura alle aziende dell'arredo, alle imprese di costruzioni e restauro, alle nuove economie fondate sul digitale e sull'immateriale. La presenza di questi illustri esponenti del Governo Nazionale offrirà spunti e proposte concrete volte al rilancio di settori strategici dell'economia altamurana e che hanno permesso alla Città murgiana di farsi conoscere in tutto il mondo.Imprenditori, operatori economici, cittadini e mezzi d'informazione sono invitati a partecipare.