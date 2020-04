Il grande cuore di Altamura, tante donazioni

Il grande cuore di Altamura. Sono state tante le donazioni. L'imprenditoria altamurana è molto attiva e i gesti di sensibilità si sono indirizzati soprattutto verso l'acquisto di attrezzature sanitaria.Con il coordinamento del professor Loreto Gesualdo, sono varie le iniziative effettuate a favore dell'azienda Policlinico, per il padiglione Asclepios. La "Oropan spa" della famiglia Forte è intervenuta con l'acquisto di quattro ventilatori e 16 pompe infusionali da devolvere ai reparti di terapia intensiva e semi intensiva.Dieci imprese del settore edile e delle costruzioni hanno deciso di acquistare due respiratori e altro materiale medico-sanitario. Altre venti imprese di vari settori economici - su iniziativa del "Gruppo imprenditori altamurani" presieduto da Giacinto Patella - si sono messe insieme per acquistare e donare un videolaringoscopio, quattro pompe infusionali, materiale sanitario (mascherine e tute). I dispositivi di protezione individuale sono già arrivati mentre per le apparecchiature bisogna attendere. Questo è un momento difficilissimo pure per le forniture.Altre quattro ditte del settore alimentare e lattiero-caseario si sono associate e in collaborazione con la onlus "Meridians" hanno deciso di donare, sempre al Policlinico, due macchine per la diagnosi (apparecchiature per "rtPCR" per poter ampliare il numero di tamponi e velocizzare i tempi di refertazione). Sono arrivate negli scorsi giorni e giàAltre donazioni si stanno rivolgendo alla Asl di Bari per l'ospedale della Murgia "Perinei". La Fortis Murgia ha aperto un conto corrente dedicato per fondi da destinare all'acquisto di attrezzature per l'unità complessa di anestesia e rianimazione e terapia antalgica e per creare una seconda sala di rianimazione, con l'acquisto di pompe volumetriche necessarie ad aumentare i posti letto. Già consegnati alcuni quantitativi di dpi.Inoltre al "Perinei" il Lions Club "Altamura Host" dona 5000 mascherine chirurgiche facciali (tipo "3ply"). Altri dispositivi di protezione sono stati consegnati dalla onlus Giovanni Carlucci alla postazione 118 di Altamura.Un gesto importante negli ultimi giorni è stato quello dell'imprenditore Pietro Ninivaggi con una donazione in denaro di ben 100.000 euro al Comune di Altamura e altri 20.000 euro al Comune di Irsina. Questi fondi potranno servire al Comune per rafforzare gli aiuti di solidarietà alle famiglie in difficoltà per l'emergenza coronavirus. La sindaca ha ringraziato Ninivaggi per questo importante atto di disponibilità verso la propria città. "Come ormai noto in questi giorni - dichiara Pietro Ninivaggi -numerosi telegiornali italiani hanno mandato in onda le immagini di un convoglio di mezzi di nazionalità russa. Dopo essere sbarcati da un proprio Avio-Cargo, hanno formato un convoglio di automezzi che con la bandiera russa e le locandine che riportavano la scritta " Dalla Russia con Amore ai Fratelli Italiani", si sono diretti in Lombardia con il loro carico di apparecchiature sanitarie e medici per aiutare la sanità lombarda in difficoltà. Queste bellissime immagini di solidarietà extra nazionale – continua - mi hanno favorevolmente colpito, in quanto hanno dimostrato che la solidarietà paga. Questo messaggio, che mi ha emozionato, ha determinato il mio attuale intervento di solidarietà.E' di oggi, inoltre, la notizia della consegna di generi alimentari a favore di Macchia Libera, frazione di Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia. I beni consegnati da un gruppo di altamurani, tra cui pure duecento mascherine confezionate ad Altamura, sono stati affidati all'ordine dei Camillani per aiutare le famiglie della zona. Parole di grande gratitudine sono state espresse da padre Alfredo Tortorella.Varie sono state pure le raccolte di fondi. L'associazione "Civicamente" ha acquistato due respiratori polmonari per uso ospedaliero.Tanti gesti, piccoli e grandi, da parte di imprese, cittadini e associazioni. Impossibile elencare tutte le donazioni. Il filo conduttore è stato il "sentirsi comunità", quel "sentirsi tutti sulla stessa barca" per usare le parole del Papa, per dare una mano in questo momento drammatico e difficile.