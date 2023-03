"Il coraggio di sognare", due incontri in teatro con Paolo Crepet

Venerdì 31 marzo (ore 19.30) al Teatro Mercadante e sabato 1 aprile (ore 18.30) al Cine-teatro Mangiatordi, lo psichiatra e saggista Paolo Crepet tiene due conferenze ad Altamura, sul tema "Il coraggio di sognare". I temi sono di indubbio interesse perché affrontano le questioni della genitorialità e del dialogo tra generazioni diverse nella società iper-tecnologica. La notorietà di Paolo Crepet (invitato in numerose trasmissioni televisive) e l'importanza degli argomenti hanno fatto sì che i biglietti siano finiti subito, già in apertura di prevendita. Pertanto in entrambi i teatri non ci sono posti disponibili.L'iniziativa è organizzata dalla cooperativa "Biancamano", in collaborazione con il periodico "La Nuova Murgia"."L'incontro con Crepet - spiega Anita Perillo - nasce da una necessità personale come genitore e poi come responsabile della Biancamano che si occupa di minori e famiglie. L'evento "Il coraggio di Sognare" non è altro che l'unione di due libri molto belli scritti dal Prof Crepet: "Coraggio di vivere, amare ed educare" (soprattutto i nativi digitali); "Lezione di Sogni", una occasione per riflettere sul futuro dei nostri ragazzi. L'uno necessario all'altro perché senza il coraggio ed un sostegno alla genitorialità non è possibile costruire solide basi per la crescita emotiva e professionale dei nostri ragazzi"."La nostra testata giornalistica - aggiunge Michele Cannito - è impegnata sia nella promozione che nella organizzazione delle due giornate. Una proposta che abbiamo condiviso da subito, sicuri delle ricadute positive che eventi di questa portata producono nel nostro territorio".I libri saranno disponibili nei teatri grazie alla collaborazione con Feltrinelli Point.