Il bilancio dei danni dopo la serata di panico

Sono cinque i veicoli danneggiati ieri sera dall'uomo altamurano, fermato e poi portato in ospedale per accertamenti.Questa la ricostruzione dei carabinieri.Poteva avere più gravi conseguenze la condotta di un individuo, che nella prima serata di ieri a bordo della sua BMW ha creato il panico per circo un'ora nel centro abitato del comune federiciano. La vicenda ha avuto inizio dopo le numerose chiamate pervenute al 112 da parte di numerosi cittadini che, a piedi o a in auto, segnalavano una persona a bordo di un'autovettura di colore grigio che, incurante della segnaletica, dei semafori con luce rossa e dei pedoni, sfrecciava nel centro abitato urtando autovetture in circolazione e in sosta, come avvenuto, in particolare, all'interno di un'area di servizio. Le pattuglie della sezione radiomobile e della stazione Carabinieri, attivate immediatamente dalla centrale operativa, si sono quindi messe sulle tracce dell'autovettura segnalata, fino a quando è stata intercettata e fermata nei pressi dell'ufficio postale di via Gravina. Non è stato facile per i militari gestire l'esagitazione del conducente del mezzo, identificato in un 30enne de luogo, celibe, disoccupato, in evidente stato di agitazione. Sono giunti sul posto anche i sanitari del 118 che, riscontrando effettivamente lo stato di alterazione psicofisica in cui versava, lo hanno accompagnato al locale ospedale per gli accertamenti sanitari del caso. Oltre allo sbigottimento generale dei residenti e al pericolo scongiurato di provocare lesioni agli utenti della strada, il bilancio è di 5 autovetture danneggiate delle quali l'uomo dovrà rispondere anche a titolo di risarcimento danni.