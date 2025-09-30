Idee per piazza Stazione: incontro di confronto

"Piazza Stazione a misura di studente". Su questo tema giovedì 2 ottobre, alle 19:00, si terrà un incontro di confronto con i cittadini, particolarmente studenti e pendolari che quotidianamente attraversano la piazza per diverse esigenze.Saranno presenti i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e i gruppi di Comunità Circolare e l'Aps Liber Festival per raccogliere suggerimenti, idee, indicazioni per rendere la piazza non solo un luogo di transito, ma anche uno spazio da vivere.L'appuntamento si inserisce nel programma regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027 - priorità 9 "Sviluppo territoriale e urbano" - Azione 9.1 "Strategie urbane" e Azione 9.2 "Interventi di miglioramento della capacità amministrativa". In base a tale programma della Regione Puglia, il Comune di Altamura ha chiesto e ottenuto un finanziamento per l'intervento di riqualificazione delle piazze delle due Stazioni (Ferrovie appulo lucane e Ferrovie dello Stato) come spazi pubblici per attivare la rigenerazione urbana