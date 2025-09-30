Piazza Stazione
Piazza Stazione
La città

Idee per piazza Stazione: incontro di confronto

Con i cittadini, soprattutto studenti e pendolari

Altamura - martedì 30 settembre 2025 10.00
"Piazza Stazione a misura di studente". Su questo tema giovedì 2 ottobre, alle 19:00, si terrà un incontro di confronto con i cittadini, particolarmente studenti e pendolari che quotidianamente attraversano la piazza per diverse esigenze.

Saranno presenti i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e i gruppi di Comunità Circolare e l'Aps Liber Festival per raccogliere suggerimenti, idee, indicazioni per rendere la piazza non solo un luogo di transito, ma anche uno spazio da vivere.

L'appuntamento si inserisce nel programma regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027 - priorità 9 "Sviluppo territoriale e urbano" - Azione 9.1 "Strategie urbane" e Azione 9.2 "Interventi di miglioramento della capacità amministrativa". In base a tale programma della Regione Puglia, il Comune di Altamura ha chiesto e ottenuto un finanziamento per l'intervento di riqualificazione delle piazze delle due Stazioni (Ferrovie appulo lucane e Ferrovie dello Stato) come spazi pubblici per attivare la rigenerazione urbana
  • Piazza Stazione
  • Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana
Altri contenuti a tema
Sistemazione aree della stazione, via libera al finanziamento Palazzo di città Sistemazione aree della stazione, via libera al finanziamento Nell'ambito della Strategia urbana territoriale
Strategia urbana territoriale, inizia processo partecipativo Strategia urbana territoriale, inizia processo partecipativo Altamura insieme a Santeramo e Toritto
Piazza Stazione, approvato progetto di sistemazione Palazzo di città Piazza Stazione, approvato progetto di sistemazione Per manutenzione e nuovi giochi
Domenica senza auto nell'area di piazza Stazione Domenica senza auto nell'area di piazza Stazione Un'altra mattinata ecologica, questa volta si cambia zona
1 Rigenerazione urbana, al via il bando Palazzo di città Rigenerazione urbana, al via il bando 5 milioni di euro per portare servizi al centro storico
1 Si dipingono le panchine anche in piazza Stazione Giovani Si dipingono le panchine anche in piazza Stazione Dopo la Villa comunale i Giovani Democratici fanno il bis
Alberi pericolanti, parte la mappatura in tutta la città Alberi pericolanti, parte la mappatura in tutta la città Si comincia da piazza Stazione dove sabato è caduto un pino
6 Albero caduto in piazza Stazione Cronaca Albero caduto in piazza Stazione In quel momento non passava nessuno. Tutta l'area è stata transennata
Sulla linea Altamura-Matera il primo elettrotreno d'Italia
30 settembre 2025 Sulla linea Altamura-Matera il primo elettrotreno d'Italia
Disabilità: previsti contributi per migliorare luoghi di lavoro
30 settembre 2025 Disabilità: previsti contributi per migliorare luoghi di lavoro
Soccer Altamura, delusione per il debutto casalingo
29 settembre 2025 Soccer Altamura, delusione per il debutto casalingo
Remo Cozzo, esordio vincente nel "body building "
29 settembre 2025 Remo Cozzo, esordio vincente nel "body building"
Giornata della geodiversità dell’Unesco
29 settembre 2025 Giornata della geodiversità dell’Unesco
Team Altamura, a Latina un pari senza emozioni
28 settembre 2025 Team Altamura, a Latina un pari senza emozioni
Team Altamura in trasferta a Latina
27 settembre 2025 Team Altamura in trasferta a Latina
Soccer Altamura, sale l’attesa per l’esordio casalingo
27 settembre 2025 Soccer Altamura, sale l’attesa per l’esordio casalingo
Tv: Lucia Forte diventa "Boss in incognito "
26 settembre 2025 Tv: Lucia Forte diventa "Boss in incognito"
Prezzo del grano in calo, protesta al porto e su lungomare di Bari
26 settembre 2025 Prezzo del grano in calo, protesta al porto e su lungomare di Bari
La soluzione della Bibbia alla guerra: al via la campagna mondiale dei Testimoni di Geova
26 settembre 2025 La soluzione della Bibbia alla guerra: al via la campagna mondiale dei Testimoni di Geova
In lutto il mondo delle steet band
25 settembre 2025 In lutto il mondo delle steet band
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.