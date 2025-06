Sistemazione aree della stazione, via libera al finanziamento

Prosegue il percorso del Comune di Altamura (capofila) con Santeramo in Colle e Toritto, nell'ambito del programma FESR FSE+ 2021-2027 - priorità 9 "Sviluppo territoriale e urbano". La Regione Puglia, dopo l'ammissione a finanziamento degli interventi di miglioramento della capacità amministrativa (Azione 9.2), ha approvato, con propria Determinazione n. 220 (Azione 9.1), la Strategia Urbana Territoriale.La stessa prevede:- il rafforzamento delle connessioni logistiche ed ecologiche mediante la riqualificazione delle ferrovie FAL-FS, la creazione di hub intermodali, parcheggi di scambio e reti di mobilità sostenibile a servizio dei tre Comuni;- valorizzazione delle risorse geologiche-archeologiche-paesaggistiche e promozione di un'offerta turistica integrata;- sviluppo di reti ecologiche e culturali connesse ai centri urbani e alle aree protette."Siamo orgogliosi – dichiarano il Sindaco Vitantonio Petronella e l'Assessore alla rigenerazione urbana Annarita Marvulli - di questo provvedimento che ci permetterà, in sinergia con il Comune di Santeramo in Colle e di Toritto, di presentare i progetti attuativi, accedendo a risorse importanti (per oltre 8 milioni di euro). Il Comune di Altamura candiderà l'intervento di riqualificazione delle piazze delle due Stazioni (FAL ed FS) come spazi pubblici per attivare la rigenerazione urbana".