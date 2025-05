Strategia urbana territoriale, inizia processo partecipativo

Il Comune di Altamura, individuato quale città "polo", parteciperà in forma aggregata con i Comuni di Santeramo in Colle e Toritto all'avviso regionale per le "Strategie urbane territoriali" e alla selezione di interventi di rigenerazione urbana nell'ambito del programma regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027 - priorità 9 "Sviluppo territoriale e urbano" - Azione 9.1 "Strategie urbane" e Azione 9.2 "Interventi di miglioramento della capacità amministrativa". Con delibera della giunta comunale n. 21 di quest'anno è stato avviato il percorso di collaborazione tra i Comuni di Altamura, Santeramo in Colle e Toritto al fine di definire e attuale la Strategia urbana territoriale.Per definire questa strategia, è importante il coinvolgimento della comunità attraverso un percorso partecipativo con i cittadini, le associazioni, gli ordini professionali, gli organismi di categoria, le componenti sociali. Oggi alle ore 18.30 nell'aula studio Liber Hub "Gianpiero Zaccaria" è in programma il primo incontro pubblico sulla rigenerazione urbana e territoriale.ProgrammaRIPORTIAMO LA NATURA IN CITTÀ - Ciclo di appuntamenti partecipativi per la rigenerazione urbana e territoriale.Giovedì 8 maggio, ore 18.30, presso LiberHUB Viale Martiri 1799, n.1 AltamuraIntervengono:Vitantonio Petronella, sindaco di Altamura;Annarita Marvulli, assessore Difesa del suolo; Sviluppo e recupero periferie; Clima, transizione ecologica ed ambiente; DSRU; Studio di riqualificazione del patrimonio agricolo-rurale, recupero acqueGiovanni Buonamassa, dirigente Sviluppo e governo del territorioWorkshop condotto da Anna Acquaviva, Antonella Sforza, Michele Cornacchia (Comunità circolare srls)Al seguente link è possibile compilare il questionario della partecipazione (fai copia-incolla del link): https://forms.gle/tPKh5xAVyBejR2vH6