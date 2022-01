Grave incidente nei pressi dell'ospedale della Murgia

Tre mezzi sono stati coinvolti stasera in un grave incidente stradale sulla statale 96 a poche centinaia di metri dall'ospedale della Murgia "Perinei". Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la Polizia locale. La strada è bloccata al momento.Stando alle prime notizie, varie persone sono ferite, almeno cinque. Due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.(Notizia in fase di aggiornamento)