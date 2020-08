Grave incidente in moto alla periferia di Altamura

Un motociclista è rimasto ferito in modo serio in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio alla periferia di Altamura, in via Michele Fenice Chironna (la bretella di collegamento tra via vecchia Buoncammino e piazza stazione).Sul posto sono intervenuti la polizia locale e l'ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Altamura.Sulla dinamica sono in corso accertamenti.Seguiranno aggiornamenti