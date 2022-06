Globale e locale, proposta di un osservatorio economico

Dar vita a fonti statistiche in grado di fornire una informazione aggiornata sul quadro economico

attività di analisi e monitoraggio delle fonti statistiche nazionali e internazionali e dei principali istituti mondiali di analisi e ricerche,

approfondimenti sulla performance di produttività ed interscambi commerciali con l'Italia ed il resto del mondo, sia a livello nazionale sia a livello delle Regioni, con note di commento ai dati diffusi periodicamente dall'Istat.

approfondimenti settoriali che fotografano la performance del territorio rispetto a categorie merceologiche.

Un festival dell'economia locale

Un convegno molto interessante si è tenuto ieri pomeriggio nel giardino del Gal Terre di Murgia. Per iniziativa di Algramà e dell'associazione azionisti (Asso) della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in collaborazione con Confindustria Puglia, Confagricoltura Puglia, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, si è discusso del tema "Pandemia, eventi bellici, crisi meteorologiche: i riflessi sulla economia agricola appulo lucana". Argomenti che hanno intrecciato in modo molto forte il globale e il locale.Sono stati esaminati in particolare gli scenari internazionali e le ripercussioni sulla filiera agricola appulo-lucana che ha una grande vocazione alla cerealicoltura, particolarmente alla produzione del grano duro.Dopo il saluto introduttivo di Giovanni Moramarco, presidente onorario di Algramà, che ha parlato anche per la Asso, sono intervenuti Luca Lazzaro - Presidente Confagricoltura; Leonardo Patroni Griffi - Presidente BPPB; Cav. Vincenzo Divella - Amministratore delegato Divella spa; Gianni Colangelo - Presidente regionale UCID; Pippo Viesti - Agri Viesti srl; Matteo Sorrenti - Agronomo. Ha concluso il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana. L'incontro, coordinato da Vincenzo Rutigliano, giornalista "Il Sole 24 ore", ha suscitato interesse e coinvolto il pubblico che ha posto anche alcuni quesiti ai relatori.Nel suo intervento introduttivo, l'avvocato Moramarco ha portato il saluto e la gratitudine dell'associazione azionisti Banca Popolare e di Algramà alle organizzazioni che hanno inteso condividere l'iniziativa e agli illustri relatori che hanno inteso accettare l'invito ad offrire il prezioso contributo al tema, con un particolare ringraziamento a Divella che ha creduto alla idea senza condizioni contribuendo in maniera fattiva alla organizzazione dell'evento. Algramà, acronimo che riporta le iniziali dei maggiori centri della Murgia, si occupa di cultura, enogastronomia, storia locale, tradizioni, ambiente, economia di una nicchia geografica. L'associazione azionisti Banca Popolare Puglia e Basilicata si preoccupa, tra l'altro, "di preservare e sostenere il carattere di "Banca dei Territori", a diretto contatto con le realtà economiche ed imprenditoriali locali operanti nelle diverse Regioni d'Italia"."Nell'ottica dello sviluppo della politica e della economia di questo bacino - ha proseguito Moramarco - gli amici algramini ed i soci della associazione azionisti BPPB ritengono che questo possa o debba essere il primo appuntamento di un programma più articolato che debba avere la ambizione di analizzare le dinamiche economiche e finanziarie della microregione a cavallo della dorsale murgiana. Parlare di economia di una area geografica limitata potrebbe risultare in controtendenza rispetto alla globalizzazione dei mercati, rispetto ai fattori e condizionamenti internazionali del mercato"."In questo nuovo quadro che si sta profilando - ha detto ancora - risulterebbe importante dare vita ad unossia un centro di analisi e studi sull'andamento dei flussi produttivi, economici e finanziari del territorio, sulle iniziative intraprese. Un sistema di monitoraggio sulla entità ed efficienza delle attività produttive e commerciali del territorio, prevendendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Un ufficio studio che cooperi con Camera di Commercio ed enti locali ed associazioni di categoria, banche, istituti finanziari per:Ci auguriamo che questo sogno possa realizzarsi", ha concluso.