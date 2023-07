Giorni di fuochi nell’Alta Murgia

Negli ultimi giorni il territorio dell'alta Murgia è stato colpito da diversi incendi che hanno bruciato diverse centinaia di ettari di alberi, pascoli e altri terreni. In alcuni casi si è reso necessario l'intervento di mezzi aerei per i lanci dall'alto.Il primo e più vasto è avvenuto in territorio di Poggiorsini ed ha anche minacciato di raggiungere la struttura militare denominata polveriera. La prima stima parla di 350 ettari di superfici percorse dal fuoco. Molto pericoloso è stato anche un incendio in territorio di Spinazzola che è stato spento prima che potesse raggiungere un'area moscata. A Santeramo, in località Viglione, le fiamme hanno bruciato circa 35 ettari di pineta. Gli interventi di spegnimento hanno visto impegnati i vigili del fuoco, gli operai dell'Arif, i volontari di Protezione civile, i carabinieri del Parco dell'alta Murgia, con il coordinamento della sala operativa regionale di Protezione civile.