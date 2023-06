Giornata della donazione e dei trapianti dedicata a Filippo Rella

Domenica 18 giugno è in programma ad Altamura una Giornata per le Donazioni ed i Trapianti, in omaggio al medico pediatra Filippo Rella, organizzata dalle associazioni ADMO, AIL, AIDO e HAPPY RUNNERS, per sensibilizzare i cittadini alla cultura della donazione e alla crescita dei trapianti, ma anche alla cura del proprio stile di vita, elemento fondamentale in tema di Prevenzione.L'iniziativa che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Altamura, è dedicata alla memoria di Rella, a due anni dalla sua scomparsa. Filippo Rella ha dedicato fortemente la sua vita alla cultura della donazione, diventando esempio di solidarietà, forza, speranza e altruismo.Il programma prevede la presenza dell'Ambulatorio Mobile per poter effettuare attività di tipizzazione curata dal Gruppo Admo Puglia. La tipizzazione potrà essere effettuata a partire dalle 8.30 e sino alle 13.30 in via Ottavio Serena (vicinanze della Banca Pop. di Puglia e Basilicata).Alle ore 9.00 invece partirà da Piazza Zanardelli la "Passeggiata per Filippo", 5 km per le vie della città, a cura della A.S.D. Happy Runners Altamura di cui Rella faceva parte. Per le iscrizioni 329 1362741.Alle ore 18.00 nel Teatro Mercadante è previsto un momento di confronto sul tema della Donazione e sulle attività di sensibilizzazione, con la presenza di Nicola Disabato, responsabile AIDO Altamura, Giorgina Specchia Ematologa - AIL Puglia; Maria Stea, responsabile ADMO Puglia; Loreto Gesualdo, Ordinario di Nefrologia e coordinatore del Centro Regionale Trapianti Puglia. Coordina il giornalista Onofrio Bruno. A seguire la premiazione degli atleti.La serata si concluderà, alle 20,30, con il concerto "Canzoni di Fabrizio De André", in cui si esibisce la formazione "Nuvole Rosse".Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite.