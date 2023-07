Social Video 1 minuto Sindaco Petronella: volontariato è una grande risorsa

Domenica scorsa si è tenuta la "Coast to coast challenge", un percorso in bici promosso dalla Società europea di nefrologia in Italia (da Napoli a Bari passando per Altamura) e nei Paesi Bassi. Bella partecipazione ad Altamura (leggi la nostra notizia e vedi le foto cliccando sul link) Ad Altamuralife il commento del sindaco Antonio Petronella, presente alla manifestazione.