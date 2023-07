Una pedalata per la prevenzione delle malattie renali e la ricerca scientifica

8 foto Ciclo-pedalata per la prevenzione delle malattie renali

Partita da Altamura, stamane in piazza Duomo, la seconda parte della ciclo-pedalata "Coast to coast Challenge". In contemporanea in Italia, da Napoli a Bari, e nei Paesi Bassi, da ieri si tiene un'iniziativa organizzata dalla Società Europea di Nefrologia, con gli obiettivi di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione delle malattie renali e di promuovere la ricerca scientifica.L'iniziativa è imperniata su una ciclo-pedalata, no stop, di circa 500 km da percorrere. La formula in comune e la contemporaneità della manifestazione rappresentano un valore aggiunto per incrementare il grado di sensibilizzazione, anche perché vengono attraversate diverse città. Il tracciato italiano, coordinato dalla Società italiana di nefrologia (Sin) di concerto con la Fondazione italiana del rene (Fir), mette in collegamento il Tirreno e l'Adriatico, attraversando molti centri storici, palcoscenici ideali per momenti di riflessione e di approfondimento sulla necessità del sostegno alla ricerca per sconfiggere molte e severe patologie renali.Ieri il tracciato Napoli-Candela, con il gruppo campano coordinato dal professor Giovambattista Capasso, presidente dell'associazione ''Io dono - L'Irpinia per la Vita'' che ha fatto tappa ad Avellino, quindi a Chiusano, Castelvetere, Montemarano, Lioni, Sant'Angelo, Guardia dei Lombardi, Bisaccia, Lacedonia con l'arrivo a Candela dove è avvenuta la staffetta simbolica con i cicloamatori pugliesi, coordinati dal professor Loreto Gesualdo, ordinario di Nefrologia al Policlinico di Bari e coordinatore della Regione Puglia per i trapianti.Oggi la partenza per Bari, con tappe intermedie a Cassano e Bitritto e arrivo previsto alle 12 in piazza Diaz (conclusione dell'iniziativa). Oltre 60 cicloamatori partecipano all'iniziativa: in testa al gruppo il testimonial Pietro De Filippo, partito ieri da Napoli. Presente alla partenza il sindaco Antonio Petronella insieme all'assessore Tommaso Lorusso e alla consigliera comunale eletta Tania Dibenedetto. Scambio di gagliardetti con le associazioni ciclistiche e brevi momenti di saluto, con testimonianze sui trapianti. Nicola Disabato, per l'Aido, ha rimarcato l'importanza del volontariato e tutti, da Gesualdo a Petronella, hanno sottolineato la necessità della collaborazione e del gioco di squadra.Il percorso nei Paesi Bassi è un tracciato da nord a sud, da Zoutkamp a Zoutelande.Con le prossime notizie seguiranno le dichiarazioni video