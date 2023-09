Donazione organi, si può dire sì anche sulla carta di identità

Le giornate del Sì alla donazione: il 30 settembre e il 1° ottobre sono le giornate dedicate all'informazione e alla promozione della cultura della donazione degli organi e dei tessuti a scopo di trapianto.Domenica 1 Ottobre il Gruppo A.I.D.O. di Altamura incontra i cittadini in piazza , dalle ore 10,00 alle 13,30 per promuovere la cultura della donazione. Quest'anno la giornata coincide con una bella notizia per quanto riguarda l'Ospedale della Murgia. Dal 1° ottobre sarà operativo il prelievo e trapianto delle Cornee."Il trapianto è una terapia per diverse gravi malattie - sottolinea Nicola Disabato, responsabile locale di Aido - ed è una terapia di cui ognuno di noi potrebbe avere bisogno. In Italia nelle regioni del sud il numero dei donatori rimane al di sotto dalla media nazionale, che è ai vertici tra i paesi europei. Dobbiamo fare di più perché anche al sud si possa garantire il diritto alla salute per tutti coloro che ne hanno bisogno. Ribadiamo ancora una volta che la procedura che riguarda la donazione e i trapianti é rigorosa e trasparente in ogni suo passaggio. Ogni eventuale prelievo avviene solo quando si ha l'assoluta certezza della morte della persona, previo consenso espresso in vita o in assenza di opposizione dei familiari aventi diritto. Dopo la morte i nostri organi si decompongono e a chi muore non servono più, ma, col nostro "sì" alla donazione se idonei per un trapianto, possono ridare speranza di salute e di vita ad altre persone. Per il "sì" alla donazione, che è una dichiarazione d'amore, non ci sono limiti di età. A Firenze nel 2022, per la prima volta al mondo, è stato eseguito il trapianto di un organo di una donna ultracentenaria. Non è la prima volta che si riscontrano organi idonei in persone anziane"."Possiamo registrare questa dichiarazione anche al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità - ricorda Nicola Disabato -. Ognuno di noi, dopo essersi informato correttamente, si faccia protagonista di questa scelta d'amore che è una scelta per la vita!". La dichiarazione di volontà viene registrata al momento del rilascio o del rinnovo del documento.