Geometri: collegamento tra scuola e mondo del lavoro

Ha fatto tappa ad Altamura la presentazione del progetto firmato Formedil Bari relativo all'attività di formazione 2023 nell'ambito dei programmi PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), che si sviluppa in quattro Comuni del territorio: Bari, Altamura, Barletta e Castellana Grotte. Il progetto, che in tutto prevede la partecipazione di centinaia di studenti, è stato presentato questa mattina nell'auditorium dell'Istituto Nervi Galilei ad Altamura.Sno intervenuti Vitantonio Petronella Dirigente Scolastico Istituto Nervi Galilei; Silvano Penna Direttore Formedil-Bari; Angelo Addante Presidente Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati Bari; Marco Locurcio, docente Dipartimento Ingegneria Civile Politecnico di Bari; Salvatore Matarrese Presidente Formedil-Bari; Luigi Sideri Vice Presidente Formedil-Bari; Stefano Macale, Direttore Formedil Nazionale ente unico formazione e sicurezza.Tra gli obiettivi del progetto: coinvolgere e sensibilizzare i giovani sull'importanza e le prospettive offerte dal settore edile, sulle sue evoluzioni in corso, mediante processi di digitalizzazione, nuovi materiali e tecnologie all'avanguardia che rappresentano già la realtà lavorativa, al fine di far crescere l'interesse per il settore e ricreare l'appeal in calo, soprattutto nei giovani, a causa dei vecchi retaggi del passato che continuano a dipingere l'edilizia come settore 'sporco', dal basso profilo e senza futuro.L'opportunità si rivolge alle classi del triennio degli Istituti Tecnici per Geometri dei plessi scolastici dei comuni coinvolti con un interessante percorso costituito da moduli teorico - pratici utili a:toccare con mano materiali innovativi;visionare le attrezzature di lavoro per comprenderne al meglio l'utilizzo sicuro;provare attraverso efficaci simulatori la movimentazione dei mezzi in laboratorio;conoscere da vicino cantieri operativi sul territorio.Alla presentazione hanno partecipato studenti e geometri che svolgono attività libero professionale.