Galleria sulla statale 96 a Gravina, rispettare i limiti di velocità

La segnaletica c'è e va rispettata per evitare che dall'informazione di servizio si passi alla cronaca di tragedia stradale. "Non si vuole fare allarmismo, ma sensibilizzare gli automobilisti al rispetto delle regole". Carmine Gallo, direttore tecnico del cantiere Anas che interessa la Galleria Salsa, sulla statale 96, su questo punto è stato chiaro. Da quando la galleria è stata riaperta a corsie alternate si registrano diverse violazioni del codice della strada che mettono a rischio la vita degli automobilisti e degli stessi operai impegnati nei lavori che stanno interessando i 750 metri della galleria. Il traffico nel tratto in questione, in regime di cantiere, è regolato dalla segnaletica di rallentamento e da un semaforo che regola il flusso di percorrenza della galleria a senso alternato.Un semaforo che alterna nei due sensi il verde e che però prevede diversi minuti di attesa. Due semafori posti a circa 400metri dalla galleria che prevedono 9 minuti di attesa per consentire ai mezzi che provengono dall'opposta corsia di percorrere in sicurezza l'intero settore interessato dai lavori. "Un tempo d'attesa necessario che non viene rispettato da tutti- sottolinea Gallo, che spiega come questo comportamento mette a rischio la vita di chi opera nel cantiere e degli altri veicoli. In pochi rispettano il limite di velocità e si sono verificate situazioni in cui due veicoli, provenienti da lati opposti, si sono quasi scontrati sull'unica corsia di percorrenza presente.Di qui l'invito ai conducenti dei mezzi che percorrono quel tratto di strada al rispetto delle norme ed a pazientare per tutta la durata dei tempi previsti dal segnale di stop dei semafori posti alle due estremità della galleria, così da poter evitare che situazioni di pericolo registrate dalla riapertura ad ora, possano trasformarsi in incidenti.