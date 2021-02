Furti di auto all'ospedale della Murgia

Da qualche settimana non c'è pace nemmeno al parcheggio dell'ospedale della Murgia "Perinei". Nelle ore serali e notturne spariscono automobili. Le vittime dei furti sono dipendenti e operatori sanitari che vengono derubati mentre sono in corsia o nei reparti Covid come è accaduto ad alcuni medici e infermieri che lavorano in rianimazione.Le segnalazioni arrivano dallo stesso ospedale alla nostra redazione. "Sono sempre più frequenti episodi di furti e danneggiamenti ai danni delle auto", ha scritto un operatore. E lamenta: "Il parcheggio è scarsamente illuminato, senza sorveglianza e facilmente accessibile a chiunque. Per noi dipendenti è diventato impossibile, soprattutto di notte, lavorare tranquillamente; chi può lavora sempre con un occhio alla finestra per controllare che l'auto sia ancora al suo posto e chi no aspetta lo smonto per sperare che l'auto non sia stata rubata".In qualche caso il furto è stato sventato ma in altre circostanze i ladri sono riusciti nel loro intento.La posizione decentrata dell'ospedale, a circa sette km da Altamura e tre da Gravina, alimenta gli appetiti della criminalità comune, specializzata nei furti contro il patrimonio. Pertanto sul fronte dell'ordine pubblico bisogna tenere alta l'attenzione.