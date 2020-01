Furti d'auto, allarme dai quartieri periferici

A distanza di due settimane il comitato di quartiere "Parco San Giuliano" ha organizzato un'altra assemblea dei residenti, aperta alla partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine e di polizia, per fare il punto sulla sicurezza. Questa porzione dell'abitato, compresa tra via Bari e via Cassano, si sente particolarmente esposta ai furti, soprattutto di autoveicoli.Ad un primo incontro già tenuto nel salone della parrocchia di Santa Maria del Carmine (detto pure "Carmine nuovo") ne segue un altro stasera, alle ore 20.00, nello stesso luogo. Partecipano i rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine."Di furti d'auto nel quartiere Parco San Giuliano ad Altamura - sostiene il comitato - si parla quasi tutti i giorni. Il fenomeno è più presente nelle zone periferiche di Altamura, dalle quali è più facile portare in salvo la refurtiva. Il timore molto forte è che questo dilagare della criminalità rompa in maniera più pesante gli argini della sicurezza fino a trovarci i criminali in casa come già episodicamente accade". Per il comitato la sicurezza "non è una debolezza dello stato d'animo né tantomeno una fobia, è piuttosto un diritto di ciascun cittadino". Nel quartiere, infatti, "ci sono cittadini che hanno subito due o tre furti d'auto in pochi mesi".