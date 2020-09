Auto finisce fuori strada alla rotatoria, ferita una coppia

Due coniugi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale 235 Altamura-Fornello, all'altezza della rotatoria di Fornello. Erano a bordo di una Alfa 159 station wagon. Per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo e l'auto è uscita dalla sede stradale, urtando un cordolo di delimitazione.Si tratta di una coppia di francesi 50enni che viaggiava in direzione di Santeramo. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri veicoli.Per aver urtato il capo, l'uomo è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e portato in codice rosso all'ospedale della Murgia. Secondo le ultime informazioni, sarebbe fuori pericolo di vita. Anche la donna si è presentata in ospedale per accertamenti e per le cure del caso, ha riportato comunque conseguenze lievi.Sulla dinamica stanno procedendo i carabinieri di Altamura.