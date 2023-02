Federicus 2023, una festa in quattro giorni

Federicus 2023, decima edizione, si terrà in quattro giorni (28, 29, 30 aprile e 1 maggio) e avrà il tema "La Terra, il mare e la volta del cielo". Sono queste le novità annunciate dalla Aps Fortis Murgia, organizzatrice del grande evento medioevale che quest'anno torna in primavera dopo l'edizione dello scorso ottobre. A sua volta, la nona edizione aveva ripreso la festa dopo il lungo stop per la pandemia.Il direttivo, la direzione artistica (interamente confermata) e la grande squadra dei volontari sono pronti per curare tutti i dettagli: allestimenti, appuntamenti culturali, artisti, spettacoli, quarti, cortei. La formula rimane la stessa, con due cortei (dei fanciulli e imperiale), e anche i luoghi, a cominciare dal centro storico. Nel borgo antico ci sono ancora i cantieri e saranno escluse dalle manifestazioni le aree non fruibili.La festa si aprirà la sera del 28 aprile con l'apertura di Porta Matera.Visti i numeri finora sempre realizzati da Federicus, si prospetta un'altra importante edizione. Quest'anno in quattro giorni, uno in più, anche con lo scopo di suddividere i gruppi ed evitare gli impatti massicci che creano problemi.