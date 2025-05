FAL: dal 5 maggio linea ferroviaria con Matera chiusa per lavori

Prospetto orari FAL Servizio sostitutivo Altamura Matera

FAL realizzerà lavori di manutenzione straordinaria della sede ferroviaria, su 12 chilometri circa, per la sostituzione della massicciata, delle traverse e delle rotaie. Gli interventi sono finanziati dalla Regione Puglia, tramite il DM 332 del 2024 con 9.750.000 euro."Il futuro corre su binari nuovi - Stiamo realizzando importanti lavori di rinnovo sulla nostra rete ferroviaria per offrirvi un servizio più efficiente", sono lo slogan e le parole chiave della campagna di comunicazione di FAL per informare gli utenti sulla temporanea chiusura della linea e sugli orari (e le stazioni di partenza) dei servizi sostitutivi che, sulla tratta chiusa, vengono effettuati in autobus. Restano garantiti, anche dal 5 maggio al 10 settembre, i treni metropolitani tra le stazioni di Matera Sud e Venusio.La campagna consta di avvisi agli utenti pubblicati sui nostri social, sulla App e sul sito web di Fal, ma anche di manifesti informativi che saranno affissi in tutte le nostre stazioni ed in quelle della Ferrotramviaria di Bari centrale e dell'Aeroporto di Bari Palese, laddove prendendo il trenino da/per l'aeroporto, con la bigliettazione unica, gli utenti saranno messi nelle condizioni di conoscere queste temporanee variazioni. L'Azienda ringrazia sin d'ora gli utenti scusandosi per i disagi che verranno arrecati, ma che sono funzionali a consentirci di lavorare per rendere i viaggi a bordo dei nostri mezzi sempre più moderni e confortevoli. Info e orari sul sito web ferrovieappulolucane.it e sulla pagina Fb aziendale.In allegato il prospetto degli orari.