Esercito: il 7° Reggimento Bersaglieri impegnato in Campania

E' affidato al 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura la guida di due importanti operazione in Campania, finalizzato al controllo dell'ordine pubblico e alla lotta all'inquinamento.Infatti il 21° Reggimento genio guastatori ha lasciato la guida del Raggruppamento "Campania" di Strade Sicure ai bersaglieri del 7° Reggimento di Altamura. Il Colonnello Umberto Curzio, Comandante del 21° Reggimento genio guastatori (unità della Brigata Garibaldi di Caserta) ha ceduto al parigrado Colonnello Giovanni Ventura, comandante del 7° Reggimento bersaglieri (unità della Brigata Pinerolo) la guida del Raggruppamento "Campania" nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure" e "Terra dei Fuochi".Nel corso dei 6 mesi di attività operativa in sinergia con le Prefetture di Napoli, Caserta e Salerno, oltre 1200 uomini e donne dell'Esercito sono stati impiegati per garantire la sicurezza di obiettivi sensibili e di interesse Nazionale che si aggiungono ai molteplici controlli del territorio, individuati di volta in volta dall'autorità prefettizia, per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti, nella cosiddetta "Terra dei Fuochi".Sono stati effettuati 33.540 pattugliamenti; percorsi oltre 3 milioni di chilometri; ispezionate 160 attività produttive e individuati 122 nuovi siti di sversamento; sequestrate oltre 8mila mq di aree e comminate sanzioni amministrative per circa 500.000 euro.Il Raggruppamento "Campania" per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso ha visto rimodulato il proprio dispositivo con un incremento di personale al fine di garantire il rispetto delle norme anti COVID-19, in particolar modo è stato anche impiegato nelle zone individuate come "rosse" dagli organi governativi nelle province di Napoli, Caserta e Salerno.L'avvicendamento è stato ufficializzato, presso Palazzo "Salerno", sede del Comando Forze Operative Sud, nel corso del Back Brief alla presenza del Generale di Corpo d'Armata Giuseppenicola Tota, il quale ha evidenziato l'eccellente lavoro svolto e gli straordinari risultati conseguiti dai guastatori della Brigata Garibaldi che, ancora una volta, hanno portato a termine la missione assegnata contribuendo a innalzare la percezione della sicurezza nei cittadini.