Addestramento militare nel poligono dell'Alta Murgia

Si è conclusa nei giorni scorsi l'attività addestrativa finalizzata al mantenimento della capacità combat dei nuclei tiratori scelti dell'82° Reggimento Fanteria "Torino", reparto alle dipendenze della Brigata meccanizzata "Pinerolo". Lo rende noto l'Esercito italiano in un comunicato.L'attività, diurna e notturna, ambientata in uno scenario di guerra simulata, è stata condotta nel poligono di Torre di Nebbia, nell'Alta Murgia, dove i tiratori scelti hanno simulato varie attività sul terreno, come localizzare, osservare ed eliminare personale chiave ostile, distruggere equipaggiamento nemico con le armi in dotazione, individuare e neutralizzare tiratori scelti nemici e particolari assetti o sistemi d'arma avversari, impedendone l'utilizzo e restringendone il campo di azione e di movimento.I nuclei tiratori scelti sono inquadrati nelle Compagnie di supporto alla manovra dei Reggimenti di Fanteria.Essi rappresentano una delle componenti operativamente più rilevanti per le unità militari, in quanto in grado di colpire obiettivi selezionati da distanze superiori ai 1.000 metri. Inoltre, mediante specifici assetti ISR (Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione) di livello tattico, essi sono in grado di raccogliere informazioni dettagliate sull'ambiente in cui operano, acquisendo una migliore consapevolezza della situazione operativa (Situational Awareness).