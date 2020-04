Emergenza covid-19, Città Metropolitana proroga tributi

Rinviato il pagamento di alcune delle tasse spettanti alla Città Metropolitana di Bari. La decisione è stata presa dal sindaco metropolitano Antonio Decaro, che ha emanato un decreto nel quale si comunica che il pagamento dei tributi e dei canoni di competenza dell'ente sovraccomunale saranno prorogati al 30 giugno.Si tratta, nello specifico, del rinvio dei pagamenti del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (Cosap) e del canone non ricognitorio, del corrispettivo sulla pubblicità e dei diritti di concessione e autorizzazione, cosi come fatto già in proprio da molti sindaci dei comuni interni all'area metropolitana barese.Una scelta motivata sia dalla volontà di non gravare sulla situazione economica già difficile che stanno attraversando le comunità dell'area metropolitana a causa dell'epidemia da coronovirus, sia dalla necessità di evitare inutili assembramenti presso gli istituti bancari, gli uffici postali o presso altri operatori per effettuare il versamento dei pagamenti degli oneri spettanti alla Città Metropolitana.