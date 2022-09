Elezioni Politiche: urne aperte fino alle 23

Seggi aperti per le elezioni politiche che determineranno il rinnovo del Parlamento e l'avvio di una nuova legislatura: la 19esima. Principale novità: le Camere (Camera dei Deputati) e il Senato avranno un numero inferiore di parlamentari. Nel 2018 in Italia l'affluenza alle Politiche è stata del 72,93% alla Camera e del 72,99% al Senato.Si vota dalle 7 alle 23. Ad Altamura i seggi elettorali sono 60, con seggio speciale all'ospedale. Gli aventi diritto al voto sono in tutto circa 54.700 (per la Camera).Nel corso della giornata verrà aggiornato il dato dell'affluenza mentre domani verranno pubblicati i dati dell'esito elettorale ad Altamura.