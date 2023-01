Elezioni comunali, vari tavoli aperti

Annunci e comunicazioni ufficiali finora non ci sono state in vista delle elezioni comunali che si terranno in primavera, tra aprile e giugno, in data ancora da fissare da parte del Governo. L'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Rosa Melodia ha terminato il mandato l'11 dicembre, in anticipo, a causa della crisi politica.Proprio nel centrosinistra si muove poco o quasi niente, tanto che Sinistra italiana ha fatto un appello ad altre forze politiche a incontrarsi (leggi il comunicato a seguire). Nel centrodestra ci sono vari nomi che circolano, cioè persone che già hanno rivestito la carica di consiglieri comunali, ma se ne parla soltanto tra addetti ai lavori. Bisogna ancora attendere che vengano chiusi gli accordi.Da non dimenticare, inoltre, che nell'area di centro o centrodestra c'è anche un ampio raggruppamento di forze civiche che finora ha agito in autonomia.Le elezioni politiche del 25 settembre hanno messo in evidenza, qualora ce ne fosse stato bisogno, che la divisione delle forze progressiste e la crisi che le stesse stanno attraversando, ha permesso alla destra di vincere facilmente, confermando sostanzialmente lo stesso numero di voti raccolti nel 2018. Siamo consapevoli che nella nostra città, tale crisi è ancora più profonda, evidenziata, anche, dalla fine anticipata dell'amministrazione Melodia, per diverse motivazioni su cui la città e le forze politiche dovrebbero fare una attenta analisi e riflessione collettiva.Ma come ogni crisi, ci si trova di fronte ad un bivio: continuare nel solco delle divisioni, lasciando le nostre città in mano ad una destra che acuisce le tante diseguaglianze sociali già presenti nel nostro Paese, oppure cogliere la stessa crisi come un'opportunità per provare, insieme, a ricostruire la nostre città nel solco della giustizia sociale e della transizione ecologica.Sinistra Italiana, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e i movimenti civici di area (SIM, ABC, ed altri), non possono sprecare tale opportunità. La mancanza di una prospettiva comune non porterebbe semplicemente ad una sconfitta elettorale ma un danno a tutti i nostri territori che invece hanno la necessità di guardare al futuro con la massima fiducia. Ad oggi registriamo, da parte delle altre forze politiche del campo progressista, un inspiegabile disinteresse generale che ci preoccupa molto.Non vogliamo darci per vinti, pertanto noi di Sinistra Italiana – Altamura lavoreremo per l'unità delle forze del progresso, con l'auspicio di trovare un riscontro positivo da parte delle forze politiche, delle associazioni e dei singoli cittadini e insieme provare ad aprire una discussione pubblica con la città, consapevoli di essere già in colpevole ritardo e che lastrada sarà lunga e tortuosa. Allo stesso tempo, però, non possiamo esimerci da intraprendere questo cammino che potrebbe restituirci entusiasmo.