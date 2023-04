Elezioni: assenti tutti i simboli del centrosinistra

Una tornata elettorale in cui spicca l'assenza dei simboli del centrosinistra. C'è la partecipazione di alcuni candidati e di pochissimi ex consiglieri comunali ma in altre liste. Non partecipano al voto Abc-Gif che hanno spiegato le loro ragioni in un comunicato."I gruppi politici ABC - Altamura Bene Comune e GIF - Giovani Idee in Fermento - scrivono - non parteciperanno alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Sentiamo la necessità di condividere, con i tantissimi che ce ne hanno chiesto conto, le ragioni di questa scelta. In primo luogo non va negato che dopo questi anni di intenso impegno politico e amministrativo, complessi sotto numerosi punti di vista, riteniamo necessario un momento di pausa e riflessione, utile per cercare di ricreare, all'interno della comunità, un movimento realmente attento alle istanze della cittadinanza e non meramente calato dall'alto solo in vista dell'imminente appuntamento elettorale."Riteniamo - aggiungono Abc-Gif- che la campagna elettorale debba sempre essere il momento della sintesi di un più lungo periodo di confronto e dialogo cui segua quasi naturalmente un chiaro progetto politico condiviso da consegnare come impegno alla città. Le ultime settimane, inoltre, sono state caratterizzate da balletti e spostamenti, in alcuni casi al limite del ridicolo, dall'assenza di progetti chiari e dotati di un'identità politica riconoscibile. Da parte nostra abbiamo provato a contribuire alla costruzione di un progetto condiviso che mettesse al centro il bene comune anche partendo dall'analisi e dal superamento di alcune criticità rilevate. Un tentativo che, a nostro parere, non ha condotto agli esiti auspicati. Pertanto preferiamo fermarci piuttosto che partecipare al solo fine di esserci".Sottolineano i due movimenti politici, elencando una serie di progetti e opere, di aver "lavorato mettendo in campo impegno ed energie che ci hanno permesso di raggiungere, nel corso della passata esperienza amministrativa, importanti obiettivi". E assicurano che il loro impegno non è concluso: "Il progetto politico di ABC e GIF non nasce con le campagne elettorali del 2015 e del 2018, e non morirà con quella del 2023. Ciascuno di noi con i suoi mezzi, le sue possibilità e i suoi specifici interessi continuerà anche nelle associazioni, nella politica, nel sociale e in ogni altra attività rivolta al bene comune, a operare per una città diversa, realmente proiettata verso il futuro e attrattiva per tutti e tutte, soprattutto per le generazioni più giovani. Ringraziamo, pertanto, tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e che, nonostante tutto, continuano e continueranno a sostenerci in questo percorso e vorranno farne parte".