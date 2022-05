"E' tempo di realizzare uno skatepark ad Altamura"

Dopo due anni di pausa forzata, alla sua quinta edizione, torna "Outline Jam" di "Sk8ong", in programma domani (domenica 29 maggio) in piazza Don Tonino Bello, durante tutto il giorno. L'appuntamento è dedicato a giovani e giovanissimi appassionati di street and urban culture, ovvero tutte quelle forme di espressione che abbracciano il mondo della musica hip hop, del canto, della danza, dei graffiti e dello skateboarding.Writers, skaters, breakers, Mcs, Dj, riuniti, insieme, per condividere le proprie passioni, stare insieme, rigenerare e dare colore e movimento a uno spazio cittadino periferico, a volte in stato di degrado. La musica dei dj e dei rapper e il loro contest di freestyle, la danza degli appassionati di break dance, l'arte dei graffiti dei writers, lo sport degli skaters, tutto questo ma non solo perché ci sarà spazio anche per la progettazione partecipata."Partecipazione": questa è infatti la parola chiave (tag) che si aggiunge ai contenuti di questa quinta edizione. "Abbiamo pensato - afferma il collettivo - di aggiungere un momento dedicato alla partecipazione collettiva per la progettazione di uno skatepark pubblico ad Altamura. per poter gettare un seme che porti a una progettazione partecipata per la realizzazione di uno skatepark in città, che da molto tempo chiediamo venga realizzato. Per noi, che ci crediamo fermamente, è diventata una necessità e la nostra passione vorremmo trasmetterla anche fuori dal nostro circuito".