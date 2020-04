Due interventi di disinfestazione notturna

Oltre alla sanificazione dell'abitato per l'emergenza sanitaria, il Comune predispone le consuete attività annuali per il contrasto alla proliferazione di zanzare. Due interventi di disinfestazioni sono state programmate nella prossima settimana.Si terranno martedì 21 e mercoledì 22 aprile, in entrambi i casi a partire dalle ore 23:00 e fino alle ore 4:30 circa.Le raccomandazioni sono quelle solite: tenere chiuse le finestre, non esporre all'esterno biancheria e generi alimentari.