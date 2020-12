Due incidenti stradali ad Altamura

Uno in città, l'altro sulla provinciale per Corato

Due incidenti stradali si sono verificati stasera ad Altamura. Uno è avvenuto in città, in via Puglia, nei pressi dell'incrocio tra via Gravina e via Parisi, ed è stata coinvolta un'automobile.L'altro è avvenuto sulla strada provinciale per Corato dove un camion è uscito fuori strada.In entrambi i casi sono rimasti feriti i conducenti, soccorsi dalle ambulanze del 118. Sulla dinamica procedono gli agenti di Polizia locale.Seguono aggiornamenti