Due feriti in un tamponamento sulla statale 99

In territorio altamurano. Uno dei due è ricoverato in ospedale

Due uomini sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 99 questa mattina, in territorio di Altamura, direzione Matera.Un tamponamento, stando agli accertamenti della Polizia locale. Coinvolti un trattore con rimorchio e una Fiat Tipo. Il mezzo agricolo era davanti mentre la Fiat si è completamente accartocciata nella parte anteriore. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, in modo più serio l'automobilista (di Terlizzi) che è stato ricoverato in ospedale mentre l'uomo alla guida del trattore è già stato dimesso.Sul posto sono intervenuti il 118, che ha trasportato i feriti all'ospedale della Murgia, e la Polizia locale che procede con i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità dell'accaduto.