Due bollini rosa all'Ospedale della Murgia

Grande soddisfazione all'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" per i due bollini rosa, assegnati dalla Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.La struttura tra Altamura e Gravina viene segnalata in modo positivo per l'attenzione alla sfera femminile in varie unità operative. A cominciare da Ginecologia e Ostetricia, con tutti i servizi legati alla maternità, tra cui le tecniche non farmacologiche per la gestione del dolore da parto e post-partum; quindi Neurologia (con un percorso multidisciplinare per la sclerosi multipla in gravidanza), Oncologia Medica, Pediatria (con il Pronto Soccorso pediatrico H24) e Urologia dove è attivo un ambulatorio per la diagnosi e la terapia delle patologie del pavimento pelvico nel sesso femminile e per la conseguente riabilitazione.Molto lavoro, inoltre, è stato fatto per migliorare l'accoglienza nei confronti dell'utenza femminile, attraverso un'attività svolta insieme alle associazioni di volontariato.Nella Asl di Bari gli ospedali con i bollini rosa sono tre (gli altri sono il "San Paolo" con due e il "Di Venere" con uno). In tutta la Puglia i bollini rosa sono stati assegnati a tredici ospedali."