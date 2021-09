Doppi turni alle superiori, incontro tra prefetto e dirigenti scolastici

Si è svolto ieri sera in Prefettura l'incontro con una delegazione di dirigenti scolastici dell'Area Metropolitana di Bari a seguito di richiesta di confronto sul documento operativo adottato per la ripresa delle attività didattiche in presenza. I dirigenti scolastici hanno rappresentato i disagi del mondo della scuola in considerazione dell'adozione delle misure impartite relative al doppio turno, al fine di contenere i rischi di contagio da Covid-19 Il Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, nel riprendere in sintesi gli eventi che negli ultimi mesi hanno caratterizzato l'attuale fase di emergenza sanitaria ha evidenziato brevemente le ragioni che sottendono il documento operativo, definito il "risultato di un tavolo di lavoro che ha cercato di contemperare le esigenze e gli interessi di tutti, inclusa la sostenibilità dei mezzi viari e del soccorso pubblico. Inoltre ha sottolineato che il documento di carattere generale, non esclude, per il futuro, una verifica ed una rimodulazione anche in relazioni ai singoli casi. Il documento operativo risponde a una atto di prudenza sanitaria per consentire agli studenti, ma anche alla cittadinanza, di muoversi in sicurezza".Varie le proposte avanzate dai dirigenti scolastici tra cui la possibilità di riconoscere maggiore autonomia alle scuole rispetto alle misure indicate nel Piano, in relazione alla percentuale di pendolarismo, al tipo di utenza e alla disponibilità dei mezzi di trasporto. A conclusione dell'incontro, definito "costruttivo", il Prefetto ha proposto un monitoraggio già nella prima decade di ottobre per verificare l'efficacia del documento anche in considerazione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte degli studenti per l'ingresso e l'uscita dalle scuole.La riorganizzazione del trasporto scolastico extraurbano ha costretto varie scuole della provincia di Bari a rivedere il calendario nonché l'organizzazione oraria. Ad Altamura il Liceo Cagnazzi ha rinviato l'apertura di tre giorni e inizia oggi (anziché il 14) mentre l'Istituto "De Nora" riapre il 20 (anziché il 15).