Domenico Lorusso presidente dei giovani imprenditori del Sud

L'altamurano, presidente dei Giovani imprenditori lucani, è stato eletto alla guida del Comitato Interregionale Mezzogiorno Giovani Imprenditori di Confindustria, l'organo che raggruppa le rappresentanze regionali dei giovani imprenditori del Sud.L'elezione è avvenuta nel corso del Comitato che si è riunito nella giornata di oggi. La nomina rappresenta per il Gruppo Giovani e per tutta Confindustria Basilicata un importante riconoscimento e impegna la Basilicata a essere protagonista di uno dei momenti più significativi e identitari del sistema confindustriale: tra le principali attività del Comitato Interregionale Mezzogiorno Giovani Imprenditori di Confindustria, infatti, c'è l'organizzazione del tradizionale Convegno di Capri, il rinomato appuntamento che si rinnova ogni anno nel mese di ottobre. L'edizione del 2023 - che come sempre chiamerà a confronto tutta Confindustria, i maggiori esponenti dell'industria italiana e i massimi esponenti di Governo e dell'economia - vedrà la regia del gruppo lucano guidato da Lorusso."A pochi mesi dalla elezione alla presidenza del Gruppo lucano, raccolgo con orgoglio e forte entusiasmo un'altra straordinaria sfida – ha dichiarato il neopresidente – Garantirò il massimo impegno, in continuità con l'ottimo lavoro svolto da chi mi ha preceduto e in stretta collaborazione con tutti i componenti del Comitato Interregionale. In particolare, rispetto al prossimo convegno di Capri – ha aggiunto Lorusso - ci metteremo al lavoro fin da subito, anche insieme alla straordinaria squadra dei colleghi lucani, per fare in modo che sia un'ulteriore occasione per ribadire le condizioni necessarie a superare in maniera definitiva il gap di sviluppo tra le diverse aree del Paese e far emergere le straordinarie potenzialità del Mezzogiorno per la crescita italiana con il pieno contributo, indispensabile, delle nostre imprese.""Colgo l'occasione per ringraziare i presidenti regionali del Comitato Mezzogiorno, sempre pronti a garantire coesione e spirito di iniziativa. Un grazie particolare, infine – ha concluso Lorusso - al Presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria, Riccardo Di Stefano, per il costante supporto e sostegno."A congratularsi con Lorusso per la nomina il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, che ha aggiunto: "Si apre un'altra importante occasione per rafforzare la voce della Basilicata all'interno del sistema associativo e non solo, facendo emergere le nostre specificità e specializzazioni produttive. Al neo presidente vanno i migliori auguri, certo dell'ottimo lavoro che saprà assicurare"